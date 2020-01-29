Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков

Подброшенные специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову наркотики были похищены полицейскими из вещественных доказательств. Об этом в среду, 29 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, наркотики были похищены в ходе ранее проведенных операций при задержании настоящих наркоторговцев, которых впоследствии осудили. Они же и дали показания на сотрудников полиции. Кроме того, осужденные заявили, что полицейские занизили количество наркотических средств, изъятых у них при операции.

Изначально похищенные наркотики предполагались для «раскрытия» несуществующих преступлений. Данная схема была выявлена после скандала с задержанием Голунова.

29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января сообщалось, что Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. О начале расследования журналиста уведомил старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев.

Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения сообщения журналиста о совершенном в отношении него преступлении. Уведомление датировано 18 декабря 2019 года. На следующий день президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что не располагает данными о заказчиках «дела Голунова». Также он отметил, что из-за этого дела пятеро сотрудников МВД были уволены, против них возбудили уголовные дела.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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Источник: Лента.Ру