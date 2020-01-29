Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков

29 января 2020     18
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков

Подброшенные специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову наркотики были похищены полицейскими из вещественных доказательств. Об этом в среду, 29 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, наркотики были похищены в ходе ранее проведенных операций при задержании настоящих наркоторговцев, которых впоследствии осудили. Они же и дали показания на сотрудников полиции. Кроме того, осужденные заявили, что полицейские занизили количество наркотических средств, изъятых у них при операции.

Изначально похищенные наркотики предполагались для «раскрытия» несуществующих преступлений. Данная схема была выявлена после скандала с задержанием Голунова.

29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января сообщалось, что Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. О начале расследования журналиста уведомил старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев.

Уголовное дело было возбуждено по результатам рассмотрения сообщения журналиста о совершенном в отношении него преступлении. Уведомление датировано 18 декабря 2019 года. На следующий день президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что не располагает данными о заказчиках «дела Голунова». Также он отметил, что из-за этого дела пятеро сотрудников МВД были уволены, против них возбудили уголовные дела.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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Источник: Лента.Ру

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