Подвергавшийся издевательствам из-за полноты юноша стал бодибилдером

31 января 2020     20
Подвергавшийся издевательствам из-за полноты юноша стал бодибилдером

Житель английского города Дарем, графство Дарем, подвергавшийся издевательствам в школе из-за полноты, похудел и стал бодибилдером. Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летний Аарон Харлоу-Стивенсон (Aaron Harlow-Stephenson) в школе страдал из-за лишнего веса. Он любил тайком есть чипсы и шоколад и поправился до 152 килограммов. Из-за этого над ним издевались школьные хулиганы, и он перестал выходить из дома по вечерам и выходным. Юноша предпочитал сидеть дома и играть в компьютерные игры.

Однажды Харлоу-Стивенсон проходил мимо группы хулиганов, и один из них крикнул: «Сколько пирогов ты съел сегодня?». Ему стало стыдно за свое тело, и он поклялся измениться.

Юноша отказался от привычки тайно есть еду и сел на диету из белков и углеводов, которая дополняется ежедневными четырехчасовыми тренировками. В результате Харлоу-Стивенсон сбросил 64 килограмма и стал весить 88 килограммов.

Юноша начал играть за команду регби Сандерленд и стал бодибилдером и звездой Instagram. У него 84,5 тысячи подписчиков, которым он дает рекомендации по тренировкам. Ему пишут люди из Индии, США и Европы. Но, по его словам, важнее всего для него поддержка родителей и братьев.

Ранее сообщалось, что полная канадка похудела на 76 килограммов после унижения, которое она пережила в самолете, где ей не удалось пристегнуться из-за недостаточной длины ремня безопасности. Ей удалось похудеть до 60 килограммов лишь после операции шунтирования желудка и отказа от бургеров в пользу более здоровой пищи.

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Источник: Лента.Ру

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