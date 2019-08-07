Поддержанный Снуп Доггом стартап стал самым дорогим в Европе

Шведская компания Klarna, которая предоставляет финансовые онлайн-услуги, стала самым дорогим европейским стартапом в сфере финансовых технологий, пишет Bloomberg.

Так, компания была оценена в 5,5 миллиарда долларов после раунда финансирования, в ходе которого удалось привлечь 460 миллионов. В Klarna заявили, что инвестиции направят на развитие инструментов для расширения на американском рынке.

С новым финансированием шведский стартап оставил конкурентов далеко позади: одни из самых успешных стартапов Европы в сфере финтеха TransferWise и N26 недавно были оценены в 3,5 миллиарда долларов.

Klarna предоставляет платежные решения для интернет-магазинов и отсрочку при оплате товаров для покупателей. Сервисами компании пользуются около 60 миллионов человек и более 130 тысяч торговых точек в 14 странах мира.

В январе одним из инвесторов Klarna стал рэпер Снуп Догг. «Я искал возможность расширить свой портфель инвестиций в технологии в Европе и посмотреть, как работает Klarna, как они бросают вызов существующему положению дел. Думаю, наш союз заключили на небесах. Я в восторге от такого партнерства», — заявил тогда исполнитель.

Также среди инвесторов стартапа — Visa, H&M, Sequoia Capital, General Atlantic, шведский пенсионный фонд AP1.

Источник: Лента.Ру