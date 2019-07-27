Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года

27 июля 2019     38
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года

Атомную подводную лодку «Хабаровск» (проект 09851) спустят на воду до конца 2019 года. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, «Хабаровск» станет штатным носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Собеседник агентства отметил, что подлодка «Белгород» (проект 09852), спущенная на воду в апреле, является испытательным носителем.

Что касается «Хабаровска», то достройка этой субмарины будет вестись на плаву, уточнил источник.

В мае текущего года сообщалось, что «Хабаровск» должны спустить на воду весной 2020 года. Передать АПЛ флоту планировалось в 2022 году.

Подлодку «Белгород», способную нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», спустили на воду 23 апреля. За торжественной церемонией, прошедшей на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, посредством телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

Источник: Газета Известия

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