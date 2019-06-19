Подмосковные власти и «Просвещение» вместе восстановят детские лагеря

Правительство Московской области и Группа компаний «Просвещение» договорились о сотрудничестве на полях III Форума социальных инноваций регионов. Подписи под соглашением поставили зампред подмосковного правительства — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и президент группы компаний Михаил Кожевников.

В рамках взаимодействия стороны намерены восстановить несколько десятков пионерских лагерей на территории Московской области. На первом этапе сотрудничества планируется выбрать «пилотные» объекты и подготовить технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования.

«Подписание соглашения является первым шагом в совместной работе по развитию имущественного комплекса бывших пионерских лагерей Подмосковья. Это позволит нам системно решить вопрос их восстановления, вовлечь невостребованные объекты в хозяйственный оборот и, что самое главное, получить большой социальный эффект – расширить инфраструктуру детского отдыха и образования в Московской области», — прокомментировал Куракин.

Кожевников в свою очередь отметил, что организация детского летнего отдыха требует системных преобразований, как по форме, так и по содержанию.

«У «Просвещения» уже есть разработанные пилотные проекты по модернизации образовательной инфраструктуры, мы готовы их тиражировать на базе детских лагерей. Для расширения содержания образовательного блока мы предоставим наработанный методический опыт и практики, возможности и базу для профильного обучения сотрудников, что значительно сократит сроки реорганизации», — подчеркнул он.

Курировать проект будет региональное Министерство имущественных отношений. Глава ведомства Владислав Коган отметил, что восстановить утраченную инфраструктуру детского отдыха удастся в течение двух-трех лет.

С 3 июня в Москве начал работать городской клуб «Лето побед». За две смены, каждая из которых длилась в течение недели, его посетили около тысячи детей.

Источник: Газета Известия