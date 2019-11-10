Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ конвоировали на допрос

10 ноября 2019     19
Подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ конвоировали на допрос

Доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, везут на допрос в СКР. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката преподавателя Александра Почуева.

«Сейчас моего подзащитного конвоируют в следственную часть. Будут допрашивать в присутствии защиты», — рассказал адвокат. Он также отметил, что состояние здоровья Соколова, госпитализированного с переохлаждением, удовлетворительное.

Ранее в этот день сообщалось, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о том, чтобы заключить Соколова под стражу. По информации Главного следственного управления, обвинение еще не предъявлено, а вопрос о мере пресечения будет решен в понедельник, 11 ноября, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

10 ноября появилась информация, что предполагаемая жертва историка была дочерью сотрудника кубанской полиции и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.

9 ноября следователи сообщили, что утром того же дня напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две отчлененные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчина сознался в убийстве девушки, которая была его возлюбленной.

По информации СМИ, она была аспиранткой и изучала историю нового и новейшего времени. Ещенко и Соколов вместе написали несколько научных работ.

Источник: Газета Известия

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