Подозреваемый в закупке российских деталей для «Укроборонпрома» выйдет из СИЗО

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский, задержанный по подозрению в злоупотреблении служебным положением, может выйти из СИЗО Киева. Об этом сообщает «112 Украина».

Соратник экс-президента Украины Петра Порошенко может быть выпущен под залог, который внесли члены его семьи. Адвокат Руслан Волынец сообщил, что сейчас выполняются определенные процедурные вопросы. По его словам, Гладковский «может выйти на свободу в ближайшие часы или уже завтра».

Материалы по теме

00:29 — 28 апреля

Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?

19 октября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского на два месяца с правом залога в 10 миллионов гривен (примерно 25 миллионов рублей). Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало бывшего секретаря СНБО Олега Гладковского после попытки покинуть территорию Украины. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

В июле Служба безопасности Украины сообщила о факте коррупции на сумму более шести миллионов долларов при заключении сделки одним из предприятий «Укроборонпрома». Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило первое уголовное производство в связи со скандалом в «Укроборонпроме». Глава ведомства Роман Труба, сообщая об этом, не исключал, что «в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства».

В феврале украинские журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование о том, что Киев занимается контрабандными закупками российских запчастей для оборонных предприятий. По их данным, в схеме участвовал заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, давний деловой партнер тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Согласно расследованию, он также получал взятки за поставки деталей для ремонта на Украине самолетов Национальной гвардии Казахстана.

*** Обратная связь с отделом « Бывший СССР »:

Источник: Лента.Ру