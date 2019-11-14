Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе задержан

14 ноября 2019     16
Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе задержан

Подозреваемый в стрельбе в школе Saugus High School в американском городе Санта-Кларита, штат Калифорния, находится под стражей. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала со ссылкой на Twitter шерифа Лос-Анджелеса Алекса Виллануэла, подозреваемый, находящийся под стражей, доставлен в местную больницу.

До этого CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что открывший огонь в школе покончил с собой. В настоящее время полиция проводит обыск в его доме.

По информации Los Angeles Times, по меньшей мере пять человек пострадали, а двое оказались в критическом состоянии. Однако телеканал NBC сообщает о трех пострадавших, доставленных в больницу в критическом состоянии.

Утром 14 ноября неизвестный открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита. Подозреваемого описывали как 15-летнего подростка азиатской внешности, одетого в черное.

Источник: Газета Известия

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