Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил

3 июня 2019     30
Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил

Американский биткоин-миллионер Алекс Джонсон (Alex Johnson) и его жена Луна (Luna), подозреваемые в причастности к гибели 18-летней голландской модели Иваны Смит (Ivana Smit), дали первое интервью после бегства из Малайзии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обнаженное тело Смит нашли седьмого декабря 2017 года возле здания в Куала-Лумпуре, на 20-м этаже которого жили Алекс и Луна Джонсон. Девушка упала с их балкона, пролетела 60 метров и ударилась о крышу на высоте шестого этажа. В ее крови нашли следы алкоголя, кокаина и PMMA — амфетамина с действием, напоминающим экстази.

Сейчас читают:

«Тёплого приёма не будет»: почему в Великобритании недовольны визитом Трампа
«Тёплого приёма не будет»: почему в Великобритании недовольны визитом Трампа

Президент США Дональд Трамп в ближайшие три дня будет находиться с визитом в Великобритании по приглашению королевы Елизаветы II. Однако …


Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил
Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил

Американский биткоин-миллионер Алекс Джонсон (Alex Johnson) и его жена Луна (Luna), подозреваемые в причастности к гибели 18-летней голландской модели Иваны …


Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении
Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении

В преддверии дня русского языка, эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости». …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info