Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил
3 июня 2019 30
Американский биткоин-миллионер Алекс Джонсон (Alex Johnson) и его жена Луна (Luna), подозреваемые в причастности к гибели 18-летней голландской модели Иваны Смит (Ivana Smit), дали первое интервью после бегства из Малайзии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обнаженное тело Смит нашли седьмого декабря 2017 года возле здания в Куала-Лумпуре, на 20-м этаже которого жили Алекс и Луна Джонсон. Девушка упала с их балкона, пролетела 60 метров и ударилась о крышу на высоте шестого этажа. В ее крови нашли следы алкоголя, кокаина и PMMA — амфетамина с действием, напоминающим экстази.