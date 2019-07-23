Подразделение Huawei в США объявило о сокращении 2/3 сотрудников

Китайская корпорация Huawei сокращает более 2/3 сотрудников в исследовательском подразделении в США (Futurewei Technologies). Об этом 22 июля сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что будут сокращены более 600 из 850 сотрудников в офисах в Кремниевой долине, Сиэтле, Чикаго и Далласе.
В самой компании объясняют сворачивание деловых операций в США санкциями Вашингтона.
Правительство США полагает, что продукция Huawei может быть использована для шпионажа. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.
При этом Штаты активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.
19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, Google Карты.
Источник: Газета Известия
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