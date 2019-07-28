Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье

28 июля 2019     19
Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье

Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по Московской области Ольга Врадий.

Подозреваемыми оказались молодые люди 2002-го и 2003 года рождения. По данным следствия, 27 июля подростки распивали спиртное вместе с двумя сестрами. Между ними произошел конфликт, в результате чего подростки задушили женщин. Одной из сестер было 33, другой — 43 года.

Как сообщает «Комсомольская правда», подростки поместили тела женщин в мусорные мешки и собирались спрятать их в лесополосе, однако на место прибыли сотрудники полиции и задержали их.

Следствие уже допросило подростков. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Источник: Лента.Ру

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