Подросток побаловался вейпом и впал в кому

28 июля 2019     15
Подросток побаловался вейпом и впал в кому

В США подросток едва не умер после использования вейпа. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в штате Вермонт. Брат пострадавшего купил картридж для электронного устройства на улице, пишет издание. Во время использования вейпа у подростка неожиданно возникли проблемы с дыханием. Он был госпитализирован. Врачи ввели пострадавшего в состояние искусственной комы. По словам медиков, вейп нанес серьезные повреждения легким и сердцу.

«Эти уличные вейпы очень и очень опасны. Мой брат чуть не погиб», — сказал брат подростка.

Ранее губернатор американского штата Огайо Майк Деуайн (Mike DeWine) подписал закон, запрещающий продавать сигареты и другие табачные изделия лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Запрет распространяется на бумагу для изготовления самокруток, сигаретные фильтры, курительные жидкости и прочие товары, так или иначе связанные с курением и вейпом.

Источник: Лента.Ру

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