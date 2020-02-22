Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета (СК) 22 февраля.

По данным следствия, 15-летний подросток избил и душил 11-летнего мальчика до тех пор, пока тот не потерял сознание. Думая, что его жертва уже мертва, подросток закопал ребенка в снегу.

Мальчика обнаружили взрослые и вызвали скорую помощь. У пострадавшего на теле «зафиксированы следы применения насилия», на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали. Известно, что в его отношении уже есть отрицательные характеристики. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Ввиду, в том числе отрицательных характеристик, жестокого способа совершения противоправного деяния, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства преступления и мотивы злоумышленника выясняются.

Ранее в феврале в Кисловодске 13-летняя девочка убила собственную бабушку из-за замечания о плохой уборке. Женщина скончалась от ножевых ранений. Ребенка задержали.

Источник: Газета Известия