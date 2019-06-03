Подруга одержимой розовым женщины помешалась на желтом

3 июня 2019     30
Подруга одержимой розовым женщины помешалась на желтом

Жительница американского города Лос-Анджелес, помешанная на розовом, обнаружила, что ее соседка одержима желтым цветом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летняя Киттен Кей Сера (Kitten Kay Sera) называет себя монохроматницей — человеком, предпочитающий один цвет любому другому. Она тридцать лет носит только розовое и отказывается одеваться иначе даже на похороны. «В моей розовой квартире есть розовая беговая дорожка, розовая гитара, розовый телефон, розовый пылесос, розовая туалетная бумага — и список можно продолжать еще долго, — говорит женщина. — Даже моя собачка розового цвета. Я крашу ей шерсть свекольным соком. Он совершенно безвреден, ветеринар разрешил».

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