Подруга форварда «Челси» рассказала о специальном месте в аду для расистов

Лия Монре, подруга форварда «Челси» Тэмми Абрахама, решила заступиться за футболиста, который подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Об этом сообщает The Sun.
«Вы, расистские мрази, просто знайте, что в аду есть специальное место, предназначенное для каждого из вас. Вам должно быть стыдно», — написала девушка в сторис своего Instagram-аккаунта, но затем удалила публикацию.
21-летний англичанин нигерийского происхождения получил множество оскорблений в социальных сетях, в том числе расистского характера, после матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем». Мерсисайдцы одержали победу в серии пенальти, Абрахам не реализовал решающий 11-метровый.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
Источник: Лента.Ру
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