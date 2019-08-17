Подруга форварда «Челси» рассказала о специальном месте в аду для расистов

17 августа 2019     20
Подруга форварда «Челси» рассказала о специальном месте в аду для расистов

Лия Монре, подруга форварда «Челси» Тэмми Абрахама, решила заступиться за футболиста, который подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Об этом сообщает The Sun.

«Вы, расистские мрази, просто знайте, что в аду есть специальное место, предназначенное для каждого из вас. Вам должно быть стыдно», — написала девушка в сторис своего Instagram-аккаунта, но затем удалила публикацию.

21-летний англичанин нигерийского происхождения получил множество оскорблений в социальных сетях, в том числе расистского характера, после матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем». Мерсисайдцы одержали победу в серии пенальти, Абрахам не реализовал решающий 11-метровый.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Источник: Лента.Ру

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