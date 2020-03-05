Подруги детства оказались родными сестрами

5 марта 2020     9
Подруги детства оказались родными сестрами

Две женщины из американского штата Пенсильвания после 17 лет дружбы обнаружили, что являются единокровными сестрами. Об этом сообщает UPI.

31-летняя Эшли Томас (Ashley Thomas) и 29-летняя Тойа Уимберли (Toya Wimberly) познакомились еще в школе и с тех пор были неразлучны. 15 лет назад Томас узнала, что ее воспитал приемный отец. Кем был ее биологический отец, могла сказать только ее мать, но она умерла, так и не назвав его имени.

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Раскрыть секрет помогла ее знакомая. Она увидела в Facebook фотографии отца Уимберли и узнала в нем мужчину, который когда-то встречался с матерью Томас. После этого подруги стали подозревать, что у них мог быть общий отец. Тест ДНК подтвердил их догадку.

Известие шокировало мужчину. По его утверждению, он ничего не знал о ребенке, который родился и вырос без него. «Я уязвлен этим, но в то же время счастлив, что эта красивая и успешная девушка была моей дочерью», — признался он журналистам.

Томас и Уимберли считают, что открытие многое объясняет. «Так вот почему мы так похожи, вот почему мы выглядим так одинаково, вот почему мы были неразлучны с шестого класса», — написала в Facebook Уимберли.

В июне сообщалось, что американка разыскала тайных детей отца-многоженца, у которого было не менее восьми семей. Ей удалось найти пять единокровных сестер и шесть единокровных братьев, которые жили в разных штатах и не знали друг о друге.

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Источник: Лента.Ру

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