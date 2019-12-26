Подсели на кредиты

В уходящем году закредитованность россиян достигла максимума с 2012-го. Это не представляло бы угрозы, если бы не одно «но»: реальные доходы населения растут крайне медленно. Проблема долговой ямы граждан усугубляется конфликтом интересов частных заемщиков и финансовых структур. Первым необходимо снижать среднюю кредитную нагрузку, о чем регулярно заявляют в Минэкономразвития, последним — увеличивать объем выдачи кредитов для получения процентной маржи.

Конечно же, руководство банков мотивирует персонал тщательнее проводить скоринг клиентов, однако выдать кредит здесь и сейчас для рядовых сотрудников важнее, чем незначительно снизить показатель KPI в отдалённой перспективе из-за просрочки по выданным займам. За 11 месяцев 2019 года российские банки увеличили прибыль на 46%. Кризис финансового сектора отступил, и у ЦБ есть больше возможностей мотивировать кредитные организации тщательнее подходить к оценке заемщиков.

Центральный банк посчитал, что к 1 сентября их количество составило 39,5 млн человек. По отношению к количеству трудоспособного населения показатель невелик, но структура задолженности говорит о необходимости охладить розничное кредитование. Две трети всех заемщиков имеют долг по необеспеченному потребительскому займу или кредитной карте, что потенциально несет риски роста неплатежей. Увеличивается доля граждан, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов.

Общая же доля «плохих» долгов по всем видам займов, как следует из данных ЦБ, сейчас приближается к 2%. Помимо рисков для банковской системы это грозит усилить социальную напряженность, что может потребовать прямого вмешательства властей. Кредитная нагрузка растёт существеннее у самых бедных. У людей с доходами до 20 тыс. рублей она составляет около 28,8%. Это наивысший показатель среди всех фокус-групп. Прослеживается зависимость уровня дохода от кредитной нагрузки по регионам. Отмечу, что труднее всего обслуживать займы в субъектах с низким уровнем денежных поступлений.

Все мы помним заочный спор главы Минэкономразвития Максима Орешкина с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной в июне уходящего года. Министр раскритиковал регулятор за то, что тот не предпринимает мер для замедления темпов роста потребкредитования. По оценкам Fitch, за 2019 год увеличение розничного портфеля кредитов может составить 17–20%, что лишь немногим ниже темпов 2018 года. Ужесточение механизмов скоринга заемщиков на базе расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) может повлиять на ситуацию. Центробанк уже начал устанавливать надбавки к коэффициентам рисков по потребительским ссудам.

ПДН должен рассчитываться для всех типов займов, в том числе на небольшие суммы (до 100 тыс. рублей) и POS-кредитов. Для расчета показателя будут использоваться только официальные доходы, поэтому возможности заемщиков с «серым» заработком будут сильно ограничены. Что касается залогового кредитования, размер надбавки к коэффициентам риска также зависит от первоначального взноса по ипотеке.

Проблемы с обслуживанием кредитов могут появиться при общем ухудшении экономической ситуации и накапливаться как снежный ком. Потенциально помочь решить их способно рефинансирование ссуд на более длительный срок, но не все заемщики смогут им воспользоваться ввиду применения ПДН, который осложняет выдачу всех видов займов закредитованным гражданам. Механизм банкротства физлиц набирает популярность и может решить проблемы населения.

Быстрый переход к потребительской модели поведения с существенной долей заемных средств для приобретения всего — от самого необходимого до циклических товаров долгосрочного пользования — стал вызовом для экономики. Но стоит заметить, что в большинстве развитых стран — это норма, а негативные эффекты проявляются только в периоды стагнации.

Я думаю, что в случае реализации ситуации чрезмерного роста просрочки в кредитном портфеле банка выгоднее переуступать «плохие долги» другим финансовым структурам и коллекторам или же списывать их с баланса. Последнее осуществляется за счет сформированных резервов и значительно улучшает отчётность финансовой организации перед регулятором и делает ее кредитоспособнее.

В кризисных для банков ситуациях при недостаточности нормативов ликвидности и риске потери платежеспособности регулятор может предпринять ряд действий. Например, краткосрочно снизить нормативы резервирования для банковской системы, предоставить кредит финансовой организации и многое другое. Эти механизмы эффективно применялись в последние годы, что подтверждено оценкой международных организаций.

По видимому, рост кредитования будет продолжаться, а как регулятор, банковская система и власти справятся с периодически возникающим ростом просроченной задолженности, будет видно уже в ближайшее время.

Автор — финансовый аналитик

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Источник: Газета Известия