Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции

Подстриженные в домашних условиях челки стали новым трендом во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun.

По всему миру девушки начали отрезать челку самостоятельно из-за закрытых на карантин салонов красоты, а затем делиться результатом в соцсетях. Более того, некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки во время изоляции.

What to do, what to do…. ✂️ 💇🏻🤷🏻‍♀️ #pandemicbangs #whathappenswhenyouhavefreetime #thebangsareback #diyhaircut

Фото опубликовано @lil_booty_luv