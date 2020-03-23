Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции

23 марта 2020     14
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции

Подстриженные в домашних условиях челки стали новым трендом во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun.

По всему миру девушки начали отрезать челку самостоятельно из-за закрытых на карантин салонов красоты, а затем делиться результатом в соцсетях. Более того, некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки во время изоляции.

What to do, what to do…. ✂️ 💇🏻🤷🏻‍♀️ #pandemicbangs #whathappenswhenyouhavefreetime #thebangsareback #diyhaircut

Фото опубликовано @lil_booty_luv

Так, результатом домашней стрижки в своих Instagram-аккаунтах поделились многие пользовательницы. Они публиковали снимки с хештегом #pandemicbangs, на которых запечатлели процесс создания челки.

Среди них, например, оказалась 22-летняя студентка Кристина Томас (Christine Thomas). Она рассказала изданию, что смотрела обучающие видео перед тем, как сделать стрижку. «К концу карантина волосы снова отрастут. Мне действительно нечего терять», — объяснила она.

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Однако парикмахерша из Лос-Анджелеса Джастин Марджан (Justine Marjan), работавшая с моделью Эшли Грэм и сестрами Кардашьян, посоветовала не злоупотреблять экспериментами. «Подстригать волосы самостоятельно довольно рискованно, потому что в итоге вы можете остаться с кривой челкой. Лучше повремените», — порекомендовала она на своей странице в Instagram.

В декабре 2019 года визажистка Амилей Уивер (Amyleigh Weaver) из Англии доверила своему молодому человеку подстричь ее в домашних условиях и пожалела об этом, увидев результат. Он неверно отмерил необходимую длину и оставил свою девушку с чересчур короткой челкой.

Источник: Лента.Ру

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