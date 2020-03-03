Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы

Выгода для российского бюджета от пенсионной реформы составила более 20 миллиардов рублей. К такому выводу пришло Национальное рейтинговое агентство (НРА), передает газета «Известия».

Согласно данным из аналитической записки по исполнению федерального бюджета и внебюджетных фондов, за девять месяцев 2019 года количество получателей пенсии уменьшилось на 401,3 тысячи человек (1,1 процента). Аналитики подсчитали, что государственный бюджет при этом сэкономил 21,5 миллиардов рублей.

До этого прогнозировалось, что ощутимый эффект от пенсионной реформы проявится в 2020 году. Выгоду оценивали примерно в девять миллиардов рублей. На данный момент НРА предполагает, что в этом году бюджет сэкономит на выплатах около 50 миллиардов рублей.

Пенсионная реформа в России стартовала в январе 2019 года. Так, к 2028 году возраст выхода на пенсию поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Источник: Лента.Ру