Подсчитано количество поддельных сигарет в России

В России фальсифицированные табачные изделия занимают 10,3 процента рынка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного вице-президента Japan Tobacco Inc Муцуо Иваи.

Он оценил потери бюджета России из-за подделок в 72 миллиарда рублей из-за не поступающих в бюджет налогов. Передвижение капиталов, рабочей силы и продуктов на постсоветском пространстве в связи с созданием ЕАЭС также создает риски незаконной дистрибуции.

По мнении Иваи, эту проблему позволит решить введение системы цифровой маркировки, которая позволит отслеживать такую продукцию. Для максимального эффекта также нужно постепенное сокращение разницы между акцизами в странах ЕАЭС.

В прошлом году агентство Kantar TNS оценило размеры рынка поддельных сигарет в стране в 7,7 процента, 20 миллиардов штук. В 2017 году этот показатель составлял 4,6 процента.

Источник: Лента.Ру