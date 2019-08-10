Подсчитано число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева

Медицинская помощь за несколько дней столкновений сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов оказана 136 пострадавшим. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики сообщает агентство «Интерфакс».

По данным ведомства, 109 из числа пострадавших лично обратились за помощью в медицинские учреждения, остальным помощь была оказана на месте. Сообщается, что в больницах Бишкека и Чуйской области проходят лечение 14 человек.

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00:22 — 9 августа

Состояние всех пострадавших, кроме главы областной милиции в Киргизии, который перенес трепанацию черепа и впал в кому, оценивается как стабильное.

Атамбаева удалось задержать после трех штурмов его резиденции в селе Кой-Таш, которые проходили днем и ночью 7 и 8 августа. Сообщалось, что бывший глава государства сам сдался властям. Переговоры замминистра МВД Киргизии Курсана Асанова и Атамбаева о сдаче показали на видео.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. Бывшему киргизскому лидеру предъявлено обвинение в коррупции.

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Источник: Лента.Ру