Подсчитано число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева

10 августа 2019     15
Подсчитано число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева

Медицинская помощь за несколько дней столкновений сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов оказана 136 пострадавшим. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики сообщает агентство «Интерфакс».

По данным ведомства, 109 из числа пострадавших лично обратились за помощью в медицинские учреждения, остальным помощь была оказана на месте. Сообщается, что в больницах Бишкека и Чуйской области проходят лечение 14 человек.

Материалы по теме

00:22 — 9 августа

Состояние всех пострадавших, кроме главы областной милиции в Киргизии, который перенес трепанацию черепа и впал в кому, оценивается как стабильное.

Атамбаева удалось задержать после трех штурмов его резиденции в селе Кой-Таш, которые проходили днем и ночью 7 и 8 августа. Сообщалось, что бывший глава государства сам сдался властям. Переговоры замминистра МВД Киргизии Курсана Асанова и Атамбаева о сдаче показали на видео.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. Бывшему киргизскому лидеру предъявлено обвинение в коррупции.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Кипре задержали российского бизнесмена
На Кипре задержали российского бизнесмена

Полиция Кипра задержала российского бизнесмена Игоря Польченко, которого в РФ обвиняют в крупных финансовых махинациях. Об этом сообщает «Коммерсант». Польченко находился …


Поздравление врио губернатора Севастополя с Днем строителя
Поздравление врио губернатора Севастополя с Днем строителя

Уважаемые строители, поздравляю вас с профессиональным праздником! Новые красивые жилые кварталы, отремонтированные дома, торгово-развлекательные центры, больницы, школы, детские сады и …


Подсчитано число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева
Подсчитано число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева

Медицинская помощь за несколько дней столкновений сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов оказана 136 пострадавшим. Об …


Российские летчики задействовали на соревнованиях авиакомплекс «Кинжал»
Российские летчики задействовали на соревнованиях авиакомплекс «Кинжал»

Авиакомплекс «Кинжал», а также истребитель Су-57 обеспечили прикрытие действий ударной авиации при розыгрыше тактического эпизода «Авиамикс» на конкурсе «Авиадартс» Армейских …


Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму
Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму

Более 80 двоен и 3 тройни родились в Крыму с января по июнь. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата. «За пять месяцев в республике родилось …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты