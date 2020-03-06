Подсчитаны мировые потери от коронавируса

Потери мировой экономики от коронавируса могут составить 320 миллиардов долларов за квартал, посчитали авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»), проведенного аналитиками страховой компании Euler Hermes.

Причиной потерь станет нарушение торговых и хозяйственных связей из-за мер предосторожности в связи с распространением вируса. Отмечается, что квартальные потери из-за вспышки коронавируса сравнимы с убытками мировой экономики за весь 2019 год от торговой войны между США и Китаем.

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00:02 — 4 марта

По оценкам авторов, деловая активность начнет восстанавливаться в марте и апреле, а к концу мая восстановится полностью.

Большая часть потерь придется на Китай — 190 миллиардов долларов. 108 миллиардов убытков понесут европейские компании, за исключением итальянских. Потери Италии составят 21 миллиард долларов.

По секторам экономики распределение выглядит следующим образом: 161 миллиард долларов убытков для торговли товарами, 125 миллиардов — для туризма и 33 миллиарда — для транспортных услуг.

Источник: Лента.Ру