Подсчитаны потери богатейших людей мира с начала года

14 марта 2020     16
Подсчитаны потери богатейших людей мира с начала года

С начала 2020 года богатейшие люди мира потеряли почти один триллион долларов в связи с распространением коронавируса и падением цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg.

По его данным, 12 марта совокупные потери 500 богатейших людей мира составили 331 миллиард долларов, что стало крупнейшим одновременным падением за всю восьмилетнюю историю рейтинга богатейших людей агентства. В результате суммарные потери бизнесменов составили до 950 миллиардов долларов с начала года. Все они лишились 16 процентов от совокупного состояния.

При этом в начале 2020 года суммарное состояние богатейших людей мира насчитывало 6,1 триллиона долларов. Все эти накопления были уничтожены событиями последних четырех дней. «Страх распространения пандемии и рухнувшие цены на нефть привели рынок в панику», — пишет агентство.

Больше всего текущая ситуация ударила по главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, он потерял 9,5 миллиарда. Также пострадал основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос, который занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Bloomberg. Он лишился 8,1 миллиарда долларов. Тройку тех, чьи потери оказались наиболее весомыми, замкнул один из создателей Microsoft Билл Гейтс, состояние которого уменьшилось на 6,9 миллиардов долларов.

Ранее Bloomberg сообщило, что состояния 24 богатейших людей России, чей капитал превышает миллиард долларов, уменьшилось на 13,91 миллиарда на конец дня 9 марта. Наибольшие потери понесли совладельцы «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун. Они лишились 3,54 миллиарда и 1,52 миллиарда долларов соответственно.

Источник: Лента.Ру

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