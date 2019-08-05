Подсчитаны потери России из-за рака

5 августа 2019     15
Подсчитаны потери России из-за рака

Ежегодные потери экономики России в период в 2011-го по 2015 год из-за преждевременной смертности россиян от рака составили 8,1 миллиарда долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, проведенное специалистами НМИЦ онкологии имени Петрова Минздрава, Университета Тампере и Международного агентства по изучения рака Всемирной организации здравоохранения.

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Наибольший экономический урон среди мужчин нанес рак легкого (1,2 миллиарда долларов), среди женщин — рак молочной железы (0,64 миллиарда долларов). Помимо того, экономика понесла потери из-за смертности мужчин от рака желудка (0,52 миллиарда долларов) и женщин — от рака шейки матки (0,34 миллиарда долларов).

По оценке специалистов, к 2030 году потери экономики из-за рака должны быть на уровне 7,5 миллиарда, что составляет 0,14 процента от ВВП. Между тем эксперты считают, что к этому времени экономические потери от рака легкого и рака молочной железы снизятся, а от рака шейки матки, опухолей головы и шеи, а также рака крови, наоборот, возрастут.

Исследователи отметили, что из-за онкологических заболеваний российские женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15 лет. В целом же потери экономики от рака в разных странах мира сопоставимы и составляют 0,1-0,5 процента ВВП.

Источник: Лента.Ру

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