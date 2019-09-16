Подсчитаны потери Саудовской Аравии от атаки дронов

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может отменить выход на биржу (IPOI), который анонсировала еще два года назад, из-за атаки дронов на свои нефтяные месторождения, пишет The Wall Street Journal.

По оценке издания, при сохранении угрозы новых нападений общая стоимость Saudi Aramco может снизиться на 300 миллиардов долларов. При этом потери компании не компенсируют даже возросшие после случившегося цены на нефть. Военные королевства признают, что не уверены, смогут ли отразить новые удары.

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В то же время, прежние похожие нападения приносили Saudi Aramco и ее месторождениям незначительный ущерб. Так было в мае, когда налет был совершен беспилотниками йеменских хуситов.

О планах Saudi Aramco провести IPO, которое могло стать крупнейшим в истории, стало известно два года назад, однако с тех пор процедура неоднократно откладывалась. Руководство компании и власти страны оценивали всю Saudi Aramco в два триллиона долларов, независимые аналитики говорили о 1,5 триллиона. Продать на бирже планировалось пять процентов акций.

14 сентября стало известно о пожаре на двух объектах Saudi Aramco в Абкайке и Курайсе. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах», однако США обвиняют в случившемся Иран.

Источник: Лента.Ру