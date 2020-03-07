Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

7 марта 2020     10
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

Японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса. По данным аналитиков, страна лишится около 7,8 трлн иен ($74,3 млрд).

В основу расчетов легла возможная прибыть Токио, ведь Олимпиада создает турпоток и спрос на товары и услуги примерной стоимостью в 670 млрд иен ($6,5 млрд). В случае ее отмены из-за распространения коронавируса ВВП Японии может сократиться на 1,4% в год, пишет Киодо.

К 6 марта число заболевших COVID-19 в Японии превысило 1100 человек. Порядка 700 из них — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princеss.

Состояние 60 человек оценивается как тяжелое, скончались 12 пациентов.

В настоящее время в Японии уже отменены массовые мероприятия, в том числе традиционное любование сакурой, закрыты школы, парки аттракционов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Источник: Газета Известия

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