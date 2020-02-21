Подсчитаны траты на голосование по изменению Конституции

Министерство финансов посчитало примерные траты на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции. Об этом сообщает газета «Известия».

По подсчетам ведомства, сумма затрат составит не менее 14,8 миллиардов рублей. На данный момент источники необходимых средств прорабатываются. При этом в рабочей группе пояснили, что голосование будет проходить по всем поправкам сразу, поэтому перерасхода на изготовление бюллетеней не будет.

Отмечается, что голосование будет организовано по аналогии с президентским: интернет-участки включены не будут, однако к нему привлекут МФЦ и сайт госуслуг.

Источник: Лента.Ру