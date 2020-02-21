Подсчитаны траты на голосование по изменению Конституции

21 февраля 2020     21
Подсчитаны траты на голосование по изменению Конституции

Министерство финансов посчитало примерные траты на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции. Об этом сообщает газета «Известия».

По подсчетам ведомства, сумма затрат составит не менее 14,8 миллиардов рублей. На данный момент источники необходимых средств прорабатываются. При этом в рабочей группе пояснили, что голосование будет проходить по всем поправкам сразу, поэтому перерасхода на изготовление бюллетеней не будет.

Отмечается, что голосование будет организовано по аналогии с президентским: интернет-участки включены не будут, однако к нему привлекут МФЦ и сайт госуслуг.

Источник: Лента.Ру

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