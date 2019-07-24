Подсчитаны траты российских знаменитостей на поддержание имиджа

24 июля 2019     24
Подсчитаны траты российских знаменитостей на поддержание имиджа

Больше всего для поддержания имиджа российские звезды тратятся на персонал и коллектив. Об этом «Комсомольской правде» рассказала промоутер и телевизионный продюсер Алина Красная.

Например, певец Филипп Киркоров ежемесячно тратит, по подсчетам эксперта, около пяти миллионов рублей. Основным пунктом расходов является зарплата команде знаменитости: артистам балета, музыкантам, водителям, стилисту, няням, охранникам и домработницам. Кроме того, певцу приходится регулярно тратиться на необычные наряды для концертов, а также оплачивать перевозку аппаратуры и декораций.

Расходы телеведущей Ксении Собчак оценили в 700 тысяч рублей. В них входит зарплата стилисту, няне, домработнице, директору, пиарщику и водителю.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее месячные расходы составляют около миллиона рублей. По ее словам, в основном, ей приходится тратиться на коммунальные услуги за загородный дом и три квартиры. «На быт папы, на сиделок, которые ухаживают за ним, тоже уходит приличная сумма. Плюс зарплата моей команде: директору, пиарщику, танцорам», — рассказала Волочкова.

Ранее были подсчитаны гонорары российских юмористов на корпоративах. Самым дорогим оказался Максим Галкин: одно его выступление стоит три миллиона 581 тысячу рублей.

Источник: Лента.Ру

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