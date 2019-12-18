Подсчитаны шансы мужчин и женщин в России купить квартиру

Мужчины в России, чтобы купить квартиру, чаще женщин обращаются за помощью к родителям — 37 процентов против 29. Об этом говорится в исследовании портала «Авито Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Среди мужчин практически равны доли тех, кто взял ипотеку (49 процентов опрошенных) и оплатил покупку своими деньгами/обратился за помощью к близким (50 процентов). Среди женщин ипотеку взяли 51 процент опрошенных, собственные деньги или деньги родственников использовали 45 процентов. Восемь процентов обращались к другим источникам финансирования (в частности, к материнскому капиталу). Среди мужчин такая доля составляет всего три процента. Только девять процентов опрошенных указали в качестве источника финансирования совместные с партнером средства — девять процентов женщин и шесть процентов мужчин.

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Последние гораздо чаще копят на квартиру (44 процента против 34), а женщины чаще используют средства от продажи другой недвижимости (59 процентов против 46). Эксперты также подсчитали, что 55 процентам женщин и 36 процентам мужчин в принципе не пришлось копить на покупку жилья. Также мужчины чаще женщин покупают жилье для перепродажи, временного проживания или сдачи в аренду.

Мужчины больше мечтают о загородной жизни, чем женщины — шесть процентов против трех. Хотят жить за чертой города в пределах транспортной доступности 23 процента мужчин и 16 процентов женщин. А вот спальные районы с развитой инфраструктурой считают идеальными для жизни 53 процента женщин и 48 процентов мужчин.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в России абсолютное равенство мужчин и женщин. Однако в рейтинге гендерного равенства по версии Всемирного экономического форума Россия заняла только 81-е место. Страна оказалась между Сальвадором (80-е место) и Эфиопией (82-е место).

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Источник: Лента.Ру