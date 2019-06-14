Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни

14 июня 2019     13
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) выяснили, что белок, содержащийся в крови молодых мышей, препятствует процессам старения. С возрастом уровень этого соединения падает, что увеличивает риск диабета, ожирения, деменции и потери зрения. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Показано, что добавление в кровь старых грызунов фермента eNAMPT от молодых животных увеличивает продолжительность жизни примерно на 16 процентов. Этот белок играет ключевую роль в производстве никотинамидадениндинуклеотида (НАД), обеспечивающего протекание важных для жизни клеток окислительно-восстановительных реакций. eNAMPT способствует увеличению выработки НАД и тормозит клеточное старение.

Кроме того, исследователи продемонстрировали, что eNAMPT, выделяющийся в кровь из жировой ткани, контролирует функции гипоталамуса, который, в свою очередь, регулирует возрастные процессы в организме. При снижении eNAMPT гипоталамус начинает хуже работать, тем самым сокращая продолжительность жизни.

Источник: Лента.Ру

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