Подъемные для молодых педагогов увеличат в Хабаровском крае

Законодательное собрание Хабаровского края приняло поправки в закон о дополнительных мерах социальной поддержки педагогов. Для специалистов, которые поступают на работу в школы при распределении после окончания обучения, увеличат единовременную денежную помощь.

На текущий момент молодые учителя при поступлении на работу получают подъемные в размере четырех должностных окладов. С 1 января 2020 года выплата увеличится до восьми должностных окладов. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В министерстве образования и науки Хабаровского края уточняют, что ежегодно в образовательные учреждения трудоустраиваются порядка 260 специалистов. При этом они могут рассчитывать только на минимальный размер зарплаты.

В разных типах учреждений и в разных районах оклады у педагогов могут отличаться, соответственно, выплаты будут рассчитываться индивидуально. В среднем по краю единовременная помощь составит около 60 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия