Подъемные для молодых педагогов увеличат в Хабаровском крае

26 ноября 2019     3
Подъемные для молодых педагогов увеличат в Хабаровском крае

Законодательное собрание Хабаровского края приняло поправки в закон о дополнительных мерах социальной поддержки педагогов. Для специалистов, которые поступают на работу в школы при распределении после окончания обучения, увеличат единовременную денежную помощь.

На текущий момент молодые учителя при поступлении на работу получают подъемные в размере четырех должностных окладов. С 1 января 2020 года выплата увеличится до восьми должностных окладов. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В министерстве образования и науки Хабаровского края уточняют, что ежегодно в образовательные учреждения трудоустраиваются порядка 260 специалистов. При этом они могут рассчитывать только на минимальный размер зарплаты.

В разных типах учреждений и в разных районах оклады у педагогов могут отличаться, соответственно, выплаты будут рассчитываться индивидуально. В среднем по краю единовременная помощь составит около 60 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь вошел в ТОП-10 российских городов по качеству жизни
Севастополь вошел в ТОП-10 российских городов по качеству жизни

Севастополь попал в десятку лучших городов по качеству жизни в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового …


Доходная часть казны Севастополя в 2020 году увеличилась на 600 млн рублей
Доходная часть казны Севастополя в 2020 году увеличилась на 600 млн рублей

Сегодня, 26 ноября, постоянная комиссия по бюджету Законодательного собрания Севастополя рассмотрела и одобрила поправки к проекту трёхлетнего бюджета региона. «С учётом поступивших …


В Севастополе определили победителей фестиваля МЧС «Созвездие мужества»
В Севастополе определили победителей фестиваля МЧС «Созвездие мужества»

Ими стали 10 представителей ведомства. Награждение состоится в начале декабря. До этого времени в главном управлении МЧС по Севастополю проводят …


Вести Севастополь 26.11.2019
Вести Севастополь 26.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Квартиры все ближе к морю и с видом на яхт-клуб, но жильцов это не радует. Получится …


Подъемные для молодых педагогов увеличат в Хабаровском крае
Подъемные для молодых педагогов увеличат в Хабаровском крае

Законодательное собрание Хабаровского края приняло поправки в закон о дополнительных мерах социальной поддержки педагогов. Для специалистов, которые поступают на работу …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты