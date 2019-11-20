Под Белгородом спасатели сняли просидевшую два дня на дереве кошку

20 ноября 2019     28
Под Белгородом спасатели сняли просидевшую два дня на дереве кошку

Спасатели пожарной части №12 в городе Шебекино Белгородской области сняли просидевшую два дня на верхушке дерева кошку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС в среду, 20 ноября.

«Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу от неравнодушных граждан раздался утром 20 ноября. Обеспокоенные жители многоквартирного дома на одной из улиц Шебекино просили помочь снять кошку с дерева», — рассказал собеседник агентства.

Жители в течение двух дней пытались помочь животному, но испуганная кошка боялась сдвинуться с места и продолжала жалобно мяукать.

«С помощью трехколенной лестницы спасатель добрался до верхушки дерева и снял исхудавшее и измученное животное, которое затем благополучно спустил на землю», — уточнил представитель пресс-службы.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб нередко становятся героями добрых историй о спасении братьев наших меньших. По его словам, несмотря на то что основной задачей пожарно-спасательных подразделений является спасение людей, отказать в помощи попавшему в беду животному — бесчеловечно.

30 октября благовещенский приют «Остров спасения» сообщил о создании деревянного домика для бездомных кошек, где животные могут согреться и поесть.

Источник: Газета Известия

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