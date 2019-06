Под парусами: в Санкт-Петербурге прошел главный праздник выпускников

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid12: ‘186114’,

extid: make_custom_id_user()

//pk: rutarget.adfox.getAdState(’39’) } }, [‘desktop’, ‘tablet’, ‘phone’], { tabletWidth: 830, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }); } if (typeof window.iz !== ‘undefined’ && window.iz) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid12: ‘186114’, puid21: ‘2’,

extid: make_custom_id_user()

//pk: rutarget.adfox.getAdState(’39’) } }, [‘desktop’, ‘tablet’, ‘phone’], { tabletWidth: 830, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }); } else { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid12: ‘186114’, puid21: ‘1’,

extid: make_custom_id_user()

//pk: rutarget.adfox.getAdState(’39’) } }, [‘desktop’, ‘tablet’, ‘phone’], { tabletWidth: 830, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }); } } else { document.write(‘ ‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_300m’, params: { p1: ‘bzisp’, p2: ‘fulj’, puid12: ‘186114’,

extid: make_custom_id_user()

//pk: rutarget.adfox.getAdState(’39’) } }, [‘desktop’, ‘tablet’, ‘phone’], { tabletWidth: 830, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }); } if (typeof window.iz !== ‘undefined’ && window.iz) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_300m’, params: { p1: ‘bzisp’, p2: ‘fulj’, puid12: ‘186114’, puid21: ‘2’,

extid: make_custom_id_user()

// pk: rutarget.adfox.getAdState(’39’) } }, [‘desktop’, ‘tablet’, ‘phone’], { tabletWidth: 830, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }); } else { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_300m’, params: { p1: ‘bzisp’, p2: ‘fulj’, puid12: ‘186114’, puid21: ‘1’,

extid: make_custom_id_user()

// pk: rutarget.adfox.getAdState(’39’) } }, [‘desktop’, ‘tablet’, ‘phone’], { tabletWidth: 830, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }); }

} Источник: Газета Известия