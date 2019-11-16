Под Ростовом-на-Дону третий день ищут пропавшего 15-летнего подростка

16 ноября 2019     19
Под Ростовом-на-Дону третий день ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Ростове-на-дону 15-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Полицейские разыскивают его третий день. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Ростовской области

По данным ведомства, Коминов Игорь Игоревич 2004 года рождения 14 ноября 2019 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид подростку 14-16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, глаза карие, на лице веснушки. Был одет в черные спортивные брюки, куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, обувь желтого цвета и очки с черной оправой.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении парня, просьба сообщить по телефонам: 8-(863)-505-40-49, 8-961-326-37-88 или 02.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что в Чите ведутся поиски 11-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома в четверг, 31 октября, и не вернулся.

Источник: Газета Известия

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В Ростове-на-дону 15-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Полицейские разыскивают его третий день. Об этом в субботу, 16 …



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