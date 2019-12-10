Под Самарой загорелся микроавтобус с пассажирами

10 декабря 2019     19
Под Самарой загорелся микроавтобус с пассажирами

Пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту N303, загорелась во вторник в Тольятти. Об этом сообщает 10 декабря информационный портал «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Сигнал о происшествии на бульваре Здоровья 25 «а» поступил спасателям в 6:30 по местному времени (5:30 мск). На момент возгорания в микроавтобусе находилось шесть человек.

В тушении огня участвовали восемь человек. Предварительной причиной пожара в главке МЧС назвали короткое замыкание электропроводки.

Ранее, 1 декабря, в Санкт-Петербуге загорелся рейсовый автобус, который следовал в город Зеленогорск. Водитель сразу же припарковался на обочине и эвакуировал 50 пассажиров. Пострадавших нет.

Источник: Газета Известия

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