Под Санкт-Петербургом пропали трое подростков

21 октября 2019     4
Под Санкт-Петербургом пропали трое подростков

Во Всеволожском районе Ленинградской области пропали три мальчика-подростка. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что накануне 12-летние мальчики из Мурино собирались прогуляться до метро в центре Петербурга, но, судя по всему, не дошли.

Мать одного из детей рассказала, что ее сын ушел с друзьями и сказал ей, что они поедут к метро «Технологический институт».

Полиция начала поиски пропавших.

14 октября сообщалось, что нашли живой несовершеннолетнюю девочку, пропавшую 13 октября в Хабаровском крае.

Источник: Газета Известия

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