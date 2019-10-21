Под Санкт-Петербургом пропали трое подростков

Во Всеволожском районе Ленинградской области пропали три мальчика-подростка. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что накануне 12-летние мальчики из Мурино собирались прогуляться до метро в центре Петербурга, но, судя по всему, не дошли.

Мать одного из детей рассказала, что ее сын ушел с друзьями и сказал ей, что они поедут к метро «Технологический институт».

Полиция начала поиски пропавших.

14 октября сообщалось, что нашли живой несовершеннолетнюю девочку, пропавшую 13 октября в Хабаровском крае.

Источник: Газета Известия