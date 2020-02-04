Поездки за границу станут дороже для россиян

Поездки за границу станут дороже для российских путешественников в связи с изменениями курса валют. Об этом предупредили на сайте Ассоциации туроператоров России.
Так, в ночь с 4 на 5 февраля будет пересчитан курс валют, устанавливаемый Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) для международных рейсов. В качестве основы для корректировки будет взят курс евро по отношению к рублю, который по данным за понедельник, 3 февраля, составляет 71 рубль.
В связи с тем, что ранее стоимость авиабилетов рассчитывалась, исходя из курсового соотношения 69 рублей за один евро, улететь за рубеж станет дороже почти на три процента. Отмечается, что определяющий цены билетов на международные рейсы курс IATA привязан к курсу рубля к евро и доллару с 2006 года.
9 сентября прошлого года в СМИ появилась информация о том, что средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. По данным Росстата, похожая ситуация наблюдалась в 2008 году на фоне кризиса — тогда рост цен на перелет составил 24,1 процента. В Федеральной антимонопольной службе позднее опровергли эту информацию.
Источник: Лента.Ру
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