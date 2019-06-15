Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили

Поездка группы японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов с Россией сорвалась из-за неблагоприятных погодных условий, пишет 15 июня Киодо.

По данным агентства, 17 июня группа должна была отправиться на Кунашир для посещения могил предков, однако в районе японского порта Немуро (Хоккайдо) наблюдаются волны до 2 м высотой.

Следующая поездка в рамках программы намечена на 18 июля.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начал действовать в 1992 году в рамках шагов по улучшению взаимопонимания народов двух стран.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Источник: Газета Известия