Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести, десятерых из них доставили в больницу в американском Бостоне (штат Массачусетс) после схода с рельсов поезда метрополитена. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал CBS Boston.

По его данным, один из пострадавших — машинист состава. Как уточняется, состояние госпитализированных — стабильное, их жизни ничто не угрожает.

В настоящий момент сообщается о задержках в движении поездов. Ожидается, что метро восстановит нормальную работу к утру воскресенья.

24 апреля грузовой поезд, в некоторых вагонах которого перевозились опасные вещества, сошел с рельсов в провинции Квебек на востоке Канады.

Источник: Газета Известия