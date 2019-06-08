Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

8 июня 2019     16
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести, десятерых из них доставили в больницу в американском Бостоне (штат Массачусетс) после схода с рельсов поезда метрополитена. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал CBS Boston.

По его данным, один из пострадавших — машинист состава. Как уточняется, состояние госпитализированных — стабильное, их жизни ничто не угрожает.

В настоящий момент сообщается о задержках в движении поездов. Ожидается, что метро восстановит нормальную работу к утру воскресенья.

24 апреля грузовой поезд, в некоторых вагонах которого перевозились опасные вещества, сошел с рельсов в провинции Квебек на востоке Канады.

Источник: Газета Известия

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