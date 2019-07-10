Пожарные в Томске реанимировали спасенного из огня кота

Томские пожарные спасли из горящего дома кота, которому потребовалась реанимация. Пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже бревенчатого дома.

Животное надышалось угарным газом и потеряло сознание. Его подключили к дыхательному аппарату, который используется для работы в задымленной среде, и реанимировали около 10 минут. После того как кот пришел в себя, его передали соседям, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что пожарные также спасли из задымленного помещения собаку, но ей медицинская помощь не понадобилась.

По данным местных СМИ, в результате пожара в квартире выгорела ванная комната. Причина возгорания устанавливается.

21 июня, сообщалось, что пожарные спасли кота из горящей квартиры на востоке Москвы. Они также применили кислородную маску для реанимации животного.

Источник: Газета Известия