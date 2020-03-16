Пожароопасный сезон стартовал в Приморье

В Приморском крае объявили начало пожароопасного сезона в 21 муниципалитете. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона Верой Щербиной.

Как сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, во время действия пожароопасного сезона жителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах нужно окапывать костры, а также воздержаться от курения.

В региональном минлесхозе отметили, что пожароопасный сезон стартовал 15 марта. Он действует в 21 муниципальном образовании, в том числе во Владивостокском, Находкинском, Партизанском, Артемовском и Уссурийском городских округах.

В защите населенных пунктов задействованы 660 человек и 160 единиц техники.

Особый противопожарный режим уже ввели на 24 территориях Краснодарского края. В регионе фиксируют возгорания камыша и сухой травы. С начала 2020 года на территории Кубани произошло более 150 возгораний сухой растительности.

Источник: Газета Известия