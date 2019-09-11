Пожар в здании подразделения Минюста в Москве ликвидировали

11 сентября 2019     18
Пожар в здании подразделения Минюста в Москве ликвидировали

Пожар на кровле здания ликвидировали в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду, 11 сентября сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в строении по адресу Смоленский бульвар, 3/5, где располагается Евразийская экономическая комиссия и подразделение Минюста.

Отмечается, что загорелся деревянный настил на крыше четвертого этажа здания. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Из дома эвакуировали 10 человек, пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания является курение в неустановленном месте.

2 сентября троих детей спасли из горящей квартиры в центре Москвы. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома на улице Чаплыгина.

Источник: Газета Известия

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