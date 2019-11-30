Пожар в шахте в Коми ликвидировали

30 ноября 2019     17
Пожар в шахте в Коми ликвидировали

Пожар в шахте «Яреганефть» в Республике Коми потушен, продолжается ликвидация последствий горения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 30 ноября.

«В ходе проведенной разведки аварийного участка отделениями горноспасателей признаков пожара и погибших не обнаружено. Проводятся мероприятия по организации проветривания аварийного участка», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Пожар в шахте начался вечером 24 ноября во время буровых работ на глубине около 200 м. В тот момент под землей находились 45 горняков, 33 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность. Девять шахтеров остались помогать горноспасателям тушить пожар.

На следующий день в шахте были зафиксированы хлопки газовоздушной смеси. 26 ноября температуру удалось значительно снизить, однако выработки пришлось затопить.

Два горняка пропали без вести. Позднее их признали погибшими, чтобы оказать их семьям необходимую поддержку в полном объеме. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Источник: Газета Известия

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