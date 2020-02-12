Пожар в шахте в Мурманской области потушили

Пожар в шахте по добыче руды в Кировске Мурманской области ликвидирован. Об этом в среду, 12 февраля, ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Объявлена ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. Ведутся поиски одного рабочего», — приводит агентство слова собеседника.

Пожар произошел ранее в этот же день. Отмечалось, что на поверхность вывели 383 шахтеров.

По меньшей мере 35 человек погибли при обрушении двух шахт в венесуэльском штате Боливар 3 февраля. Жертвы происшествия занимались незаконной добычей золота.

Источник: Газета Известия