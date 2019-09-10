Пожар на складе ГСМ под Нижним Новгородом локализован на 5 тыс. «квадратах»

10 сентября 2019     16
Пожар на складе ГСМ под Нижним Новгородом локализован на 5 тыс

Пожар, возникший на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, локализован на площади 5 тысяч кв м. Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС.

«22:10 пожар локализован на площади 5000 кв.м», — отметили спасатели. «К тушению пожара привлекаются 128 человек и 37 единиц техники, 2 пожарных поезда, в том числе от МЧС России — 111 человек и 31 единица техники», — добавили в областном управлении МЧС.

В результате пожара пострадали два человека, одного пострадавшего госпитализировали.

Ангар, предназначенный для хранения масла, загорелся в промзоне «Кудьминская» в Нижегородской области вечером во вторник. Площадь пожара уже составила 10 тыс. кв м.

Источник: Газета Известия

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Пожар на складе ГСМ под Нижним Новгородом локализован на 5 тыс
Пожар на складе ГСМ под Нижним Новгородом локализован на 5 тыс. «квадратах»

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