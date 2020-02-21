Пожелавшего расстреливать геев блогера «взяли в заложники»

21 февраля 2020     16
Пожелавшего расстреливать геев блогера «взяли в заложники»

TikTok-блогер Владимир Горяинов, также известный под ником Володя XXL, сделал совместное фото с блогером и открытым геем Андреем Петровым и бьюти-блогером, создателем паблика «ВШП» Игорем Синяком. Снимок опубликован в соцсетях, а также установлен как новая аватарка паблика.

На фото блогер сидит со связанными руками, а рядом с ним стоят Петров и Синяк с оружием в руках. «Взяли в заложники!» — описал снимок бьюти-блогер. Горяинов в одном из своих видео пожелал расстреливать гомосексуалов. Володя XXL объяснил свою позицию воспитанием, так как он «обычный парень из Курска».

Материалы по теме

00:06 — 3 марта 2017

Ранее Горяинов был в гостях у Петрова, где подтверждал свое негативное отношение к гомосексуалам. Тогда он признавался, что ему неприятно сидеть с Петровым рядом, и высказал сожаление о том, что тот родился.

Позже Володя XXL изменил свое мнение и публично извинился за высказанное. «Я позволил себе резко и грубо высказаться против геев. Это моя большая ошибка и урок на будущее (думаю, не только для меня)», — подчеркнул он в посте в Instagram.

У Горяинова более 500 тысяч подписчиков в Instagram и 700 тысяч — в приложении TikTok. Он также выпускает собственные песни.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россию вновь обвинили в участии в переизбрании Трампа
Россию вновь обвинили в участии в переизбрании Трампа

Сотрудники американских разведывательных служб предупредили Палату представителей Конгресса США о намерении России вмешаться в ход президентских выборов 2020 года. Об …


Пожелавшего расстреливать геев блогера «взяли в заложники»
Пожелавшего расстреливать геев блогера «взяли в заложники»

TikTok-блогер Владимир Горяинов, также известный под ником Володя XXL, сделал совместное фото с блогером и открытым геем Андреем Петровым и …


Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выдвинул свою версию о причине аннулирования результатов эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Его слова …


Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА
Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА

01:15 Боец ACA Артём Фролов назвал имена трёх лучших бойцов смешанных единоборств за всю историю. @khabib_nurmagomedov Instagram «На мой взгляд, …


Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года
Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года

01:17 Боец ACA Артём Фролов поделился мнением, сможет ли Александра Емельяненко воздержаться от употребления алкоголя в ближайший год. @artem_fr Instagram …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты