Пожелавшего расстреливать геев блогера «взяли в заложники»

TikTok-блогер Владимир Горяинов, также известный под ником Володя XXL, сделал совместное фото с блогером и открытым геем Андреем Петровым и бьюти-блогером, создателем паблика «ВШП» Игорем Синяком. Снимок опубликован в соцсетях, а также установлен как новая аватарка паблика.

На фото блогер сидит со связанными руками, а рядом с ним стоят Петров и Синяк с оружием в руках. «Взяли в заложники!» — описал снимок бьюти-блогер. Горяинов в одном из своих видео пожелал расстреливать гомосексуалов. Володя XXL объяснил свою позицию воспитанием, так как он «обычный парень из Курска».

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00:06 — 3 марта 2017

Ранее Горяинов был в гостях у Петрова, где подтверждал свое негативное отношение к гомосексуалам. Тогда он признавался, что ему неприятно сидеть с Петровым рядом, и высказал сожаление о том, что тот родился.

Позже Володя XXL изменил свое мнение и публично извинился за высказанное. «Я позволил себе резко и грубо высказаться против геев. Это моя большая ошибка и урок на будущее (думаю, не только для меня)», — подчеркнул он в посте в Instagram.

У Горяинова более 500 тысяч подписчиков в Instagram и 700 тысяч — в приложении TikTok. Он также выпускает собственные песни.

Источник: Лента.Ру