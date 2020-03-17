Пожилая пара погибла в ДТП на трассе «Кола»

В Мурманской области столкнулись отечественная легковушка и микроавтобус Ford. Погибли пожилые мужчина и женщина из Карелии, сообщает пресс-служба МВД по Мурманской области.

Авария произошла в понедельник, 16 марта, на трассе «Кола» рядом с поселком Шонгуй. По данным регионального МЧС, 65-летний водитель «Лады» при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Ford, пишет ИА «Карелinform».

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легковушки и его 64-летняя пассажирка.

По факту произошедшего организована проверка.

15 марта в Хабаровске иномарка с несовершеннолетней пьяной девушкой за рулем врезалась в дерево. Погиб один взрослый мужчина, который являлся владельцем автомобиля. Трое подростков, включая водителя, получили тяжелые травмы.

Источник: Газета Известия