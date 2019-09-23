Поздний гол Неймара принес победу ПСЖ

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» принес своему клубу победу в чемпионате Франции над «Лионом». Видео опубликовано в YouTube-канале турнира.

Бразилец воспользовался передачей партнера. Он принял мяч в штрафной соперника, стоя спиной к воротам, одним движением ушел от опеки и пробил в дальний от вратаря угол. Неймар отличился на 88-й минуте матча, обеспечив ПСЖ победу с минимальным счетом.

14 сентября в матче против Старсбурга нападающий также отметился забитым мячом. Неймар пробил ударом «ножницами» и принес команде победу в добавленное время.

Летом форвард мог покинуть французский клуб. После этого фанаты ПСЖ публично обратились к игроку, который активно форсировал свой трансфер в «Барселону».

Источник: Лента.Ру