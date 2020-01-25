Познер поделился взглядом на Россию со стороны

25 января 2020     13
Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

По словам журналиста, на фоне других стран, в которых он побывал во время съемок, в России «много уродливого». «Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние», — отметил телеведущий.

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00:01 — 1 апреля 2019

При этом Познер подчеркнул, что Россия «прекрасная, необыкновенно красивая» страна. Он добавил, что создать более удобные условия для жизни в стране сложно, поскольку Россия очень большая. Однако, по мнению журналиста, благодаря богатству государства это все же является возможным.

В августе прошлого года Познер заявил, что в России его удерживает работа. Он отметил, что в любой другой стране он не добьется таких влияния и репутации, какие он заработал здесь. По словам журналиста, если он не сможет продолжить работу в России, он покинет страну и уедет в Париж, так как именно в своей квартире в этом городе он ощущает домашний уют.

Источник: Лента.Ру

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