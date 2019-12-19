Познер рассказал о допинге во времена СССР

Телеведущий Владимир Познер рассказал о применении допинга в Советском Союзе. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Он рассказал, что его знакомый примерно в 1982 году посетил базу гребцов, которые готовились к Олимпийским играм, и увидел, что «после завтрака перед каждым стоял стакан с большим количеством разных таблеток. И тренеры следили за тем, чтобы все спортсмены выпили эти таблетки. Так что и в советские времена был допинг. И была государственная программа», — утверждает Познер.

Ведущий также назвал «наивностью» предположения, что в СССР меньше употребляли допинга.

17 декабря стало известно, что против российских спортсменов открыли новые дела о допинге. По словам заместителя гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, процесс перепроверки информации еще идет.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в CAS.

Источник: Лента.Ру